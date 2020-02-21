Клімат, народжуваність, міграція і доля великих міст: що може статись з Україною у найближчі 20 років

Чтобы стать успешной страной, Украине нужно научиться "программировать" свое будущее. Решить эту задачу будет непросто, поскольку у руководства страны горизонт планирования исчисляется одним-двумя годами.

План развития в значительной мере основан на текущих трендах: ценах на зерно и металл, росте рынков развитых стран. Однако тренды, ситуация в стране и мире играют против Украины, если полагаться лишь на тренды.

Мир не видит ценности в Украине. О ней вспоминают в случае неожиданной победы отечественных спортсменов, остановки агрессии несоизмеримо большего врага или свержения диктатора. Такой интерес быстро проходит.

Украина, провалив шанс на участие в Шелковом пути, не на карте логистических потоков, не на туристической карте, не в зоне интереса инвесторов. Страна исключена из потенциальных участников Интермариона. Даже нелегальные мигранты попадают в Украину чаще по ошибке.

Нужно задаться вопросом: что Украина может дать миру кроме черноземов, "Мрії" и былой славы "Южмаша"? Какие тренды и технологии будут определять жизнь людей в ближайшие 20 лет?

Какое место в мировой экономике займет Украина? Как на нее повлияют открытие рынка земли и изменение климата? Что будет с демографией, и во что превратятся крупнейшие города?

Четыре тренда, которые повлияют на жизнь людей

Во-первых — демонетизация экономики. Посткапитализм, основанный на ренте отношений, впечатлений.

Во-вторых — доступность ИИ как сервиса, смена роли человека и появление новых профессий. Человек прекрасно умеет алгоритмизировать процессы, но сам их исполняет не самым эффективным образом. Высвобождается время человека от добычи и выживания на познание и творение.

В-третьих — больший контроль человека над качеством и продолжительностью своей жизни. Речь не только о печати органов, "чистке" на клеточном уровне и генном редактировании, но и обретение новых смыслов для существования.

В-четвертых — возможность мгновенного получения информации обо всем.

Триллионы сенсоров и устройств, подключенных на гигабитной скорости к интернету, технологии распознавания и прогнозирования поведения, громадные возможности квантовых компьютеров. Все это даст огромные возможности для познания и для контроля над человечеством.

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Что обеспечит перемены в технологиях, экономике, социуме

С одной стороны, ускоряется проникновение инноваций. То, что раньше занимало десятки лет от идеи до воплощения, теперь длится два-три года. Быстрее воплощаются не только технологические решения, но и социальные практики — краудфандинг, ОСМД, TikTok, Uber, шеринговые модели.

С другой стороны, ресурсная рента в экономике сменяется с капиталистической на посткапиталистическую.

В основе человеческого поведения лежит стремление удовлетворять потребности. Некоторые из них удовлетворяются посредством обмена. Уже многие тысячи лет считается, что обмен должен быть эквивалентным, то есть необходимо сбалансировать даваемую и получаемую ценности.

Для этого, а затем и для накопления, была введена мера эквивалентности обмена — деньги. Сейчас это кажется естественным и справедливым, но если задуматься, то зачем нужна эта эквивалентность? Так ли естественно, что люди тратят бесценное время на получение ресурса для удовлетворения потребностей вместо того, чтобы заниматься тем, что вдохновляет?

Мир уже на пороге демократизации и демонетизации экономики. Sharing, который лежит в основе Airbnb и в доступе к автомобилям и оборудованию, клубному пользованию разделяемыми ресурсами, — только первый шаг.

Дальше — бесплатный спутниковый интернет, электроэнергия из возобновляемых источников и бесплатный доступ к финансам. Некоторые правительства уже доплачивают своим гражданам только за сам факт ведения бизнеса или запуск стартапа. Масштабы краудфандинга вырастут более чем в десять раз к 2025 году, возможно, до 0,5% мирового ВВП.

Деньги будут заменены математическим эквивалентом и будут привязаны ко времени. То есть стоимость денег будет со временем падать, если они просто копятся, а не используются. Деньги будут заменены на лайки или калории. В новой экономике будут цениться впечатления, интерес, отношения.

В горизонте 20 лет начнется постепенный отказ от денег как эквивалента. Отпадет сама необходимость оценивать обмен. Дарить — станет естественным способом существования в мире достатка, где базовые потребности человека обеспечивают роботы и искусственный интеллект.

Пять технологий, которые повлияют на жизнь человека

Дополненная реальность, виртуальная реальность, смешанная реальность (AR, VR, MR) станут больше чем развлечением и проникнут во многие сферы. 3D-печать и 4D-печать приведет к массовой персонификации производства и позволит выпускать продукты по запросу: где нужно и в нужный момент.

Автономный транспорт и смар-тлогистика ускорят процессы в жизни и бизнесе, повысят безопасность перемещений. ИИ и квантовые вычисления, дополненные нейротехнологиями интеграции сознания человека и компьютера, позволят радикально изменить медицину, образование, управление.

Neuralink Илона Маска

Исследования в сфере квантовой телепортации приблизят человечество к пониманию новых способов перемещения в пространстве и времени.

Квантовая телепортация

Что будет с искусственным интеллектом и станет ли он угрозой

Сам по себе искусственный интеллект не представляет угрозы. Люди ошибочно его очеловечивают. У ИИ нет страхов, а значит, нет потребностей, интересов, мотивов, ценностей, целей. Завоевать мир, построить матрицу, поработить человечество — это все чисто человеческие фантазии и действия.

Google, Amazon как условные прообразы будущей "корпорации Umbrella" (военная и фармацевтическая корпорация во вселенной Resident Evil) или социальные рейтинги в Китае — это дело рук людей. Однако человек может использовать искусственный интеллект для неблаговидных целей.

Ограничить использование ИИ будет крайне сложно, поэтому, скорее всего, в ближайшие десятилетия человечество пойдет по традиционному пути кибербезопасности: защита, анализ рисков, опережающее "затыкание дыр".

Главный же тренд десятилетия — интеграция человеческого сознания и ИИ, над чем работает, в частности, Neuralink Илона Маска.

Роль робототехники и гуманоидных роботов

Все, что можно алгоритмизировать, будут выполнять физические роботы или компьютерные алгоритмы. Человеку откроется возможность творения, познания и деятельности там, где возможные ошибки приветствуются или становятся частью "игры", например, назначение топ-менеджеров, судейство в судах и на футболе, личный PR, креативный маркетинг.

Робот Атлас

В развивающихся странах будет расти потребность в людях при высокой роботизации. В развитых странах занятость снизится, к 2030 году безусловный базовый доход и трехдневная рабочая неделя станут реальностью.

Отдельным вызовом будет наделение ИИ правами, частично пересекающимися с правами людей. Пока отдельные факты, как то официализация криптовалют или гражданство робота Софии, не внушают опасений, но это только первые ранние сигналы будущего цунами.

Украина в 2030 году

Изобретательство и software-продукты вместо продажи мозгов. Образование для студентов из развивающихся стран на стыке фундаментальной и креативной школ. Экологический рай. Чернобыль в прошлом, промышленность стагнирует, но появляется шанс на экологическое и органическое лидерство.

5PL-логистический (Fifth Party Logistics) партнер Китая по доработке товаров для стран ЕС. Территория экспериментов с инновационной инфраструктурой, а не критика идеи гиперлупа. Европейский космический центр.

Чернобыль

Инвестиции идут в страны, способные вызвать доверие и интерес. Просящим и вялым не дают ни денег, ни студентов, ни туристов. Что может стать прорывом для Украины в 2020 году с эффектом на последующее десятилетие?

Государственный визит в Китай на высоком уровне. Прием тысячи детей из Китая в санаториях и лагерях бесплатно. Поставки нефти в Беларусь. Совместная разработка нефтяных месторождений на шельфе. Повторное обращение к Конгрессу и президенту США о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО. Передача газотранспортной системы в совместное управление украинско-немецко-американскому оператору. Предложение Саудовской Аравии и Илону Маску построить космодром в Херсонской области. Земли расформировываемой Академии аграрных наук — зона продовольственной безопасности Катара и других стран Аравийского полуострова. Визиты президента в страны Африки как президента страны — ассоциированного члена Африканского союза. Основание в Ивано-Франковске или Полтаве института русского языка, выпуск новых правил орфографии и грамматики. Основание института исторической памяти Украины и Польши. Перезапуск Междуморья в формате Центрально-европейского объединения. Инфраструктурные проекты в рамках Шелкового пути и Междуморья, в частности — логистические центры для Amazon и Alibaba. Двойное гражданство для диаспоры (украинцев — 70 млн). Подготовка к переименованию страны в Русь-Украина. Криптостолица, обогащение лития, совместный европейский проект по исследованиям в Чернобыльской зоне, автоматизированные лифтовые паркинги в Киеве, аутсорсинг таможни и верификация социальных выплат, переезд правительства и парламента в стеклянные кубы.

Влияние открытия рынка земли

20 лет назад открытие рынка было бы естественным. 10 лет назад эффект был бы высоким: развивались бы малые фермерские хозяйства, был бы реален польский путь — 1,7 млн фермеров против 45 тыс в Украине.

Сейчас рынок сформирован: "черный" или рынок аренды. Земля не участвует в залогах и не является финансовым инструментом. Фондового рынка тоже нет.

Нынешняя выхолощенная редакция закона о рынке земли с исключенным из игры иностранным капиталом особого экономического прорыва не создаст. Однако есть гораздо более важный момент: приоритет частной собственности.

В развитых странах успех государства определяется не служением граждан, а успехом каждого гражданина. Поэтому в протестантских странах более высокий уровень развития (модернизирована религия). В основе успеха — критическое мышление и защищаемая государством частная собственность.

Если же в стране "черные" нотариусы переписывают владельцев земли, идеи воруются, процветают рейдерство и черный PR, частная собственность не защищена, то о каких внешних и внутренних инвестициях может идти речь?

Рейдерский захват фермы в Харьковской области

Частный собственник становится ответственным и требовательным к государству гражданином. Восстановленные в правах 7 млн владельцев земли — это как минимум восстановление справедливости, а как максимум — старт настоящей модернизации общества и экономического бума.

Что принесет Украине изменение климата

Субтропики неумолимо поднимаются вверх по украинским широтам. География зерновых уже изменилась. Без восстановления системы орошения в южных областях страны перспективы роста урожайности невысоки.

Изменение климата в Украине

Все это меркнет перед перспективой повышения уровня мирового океана.

По оценкам лауреата Нобелевской премии 2018 года по экономике Уильяма Нордхауса, чьи выводы положены в основу Парижского климатического соглашения, перспективы удручающие. В 2050 году большая часть Херсонской, Одесской, Николаевской областей и Крыма могут оказаться затоплены морем.

Появление производств с высокой добавленной стоимостью

Уже сейчас Украина способна удивлять мир производством инновационных ветровых электростанций и СЭС, катеров и проектированием вертолетов для половины мировых производителей, дронами, электрозаправками, новыми материалами, органическими продуктами и кормами для животных.

Завод по производству ВЭС

В мире нет дефицита ни в чем. Быстрых имитаторов хватает в Юго-Восточной Азии, поэтому страна должна заботиться не о точках роста, а о равном доступе рыночных игроков, демонополизации и защите прав собственности. Не государство должно определять приоритеты для бизнеса, а сам бизнес.

Государство могло бы помочь бизнесу развитием отношений с Китаем, Индией, странами Африки, Аравийского полуострова и Юго-Восточной Азии.

Риск трудовой и климатической миграции

Украина, скорее всего, станет целевой страной для миграции. Пока война, невысокий уровень толерантности к иностранцам и низкий уровень экономического развития, говорить о позитивной миграции не приходится.

Однако работа за рубежом 8 млн украинцев из 17 млн трудоспособных вынуждает производителей и торговцев говорить об импорте трудовых ресурсов из Центральной Азии, Северной и Западной Африки.

Что будет с рождаемостью и старением населения

Демографические изменения в Украине чреваты существенными изменениями в социальном и в экономическом планах.

Автор 26 лет изучает процесс взросления и с 2015 года заметил парадоксальное изменение. 18-20-летние всегда отличались от 25-28-летних по стремлениям, ценностям и инструментам коммуникации. Взрослея, они перенимали многие шаблоны и инструменты старших.

Теперь же 25-28-летние не просто другие. Они инфантильны, живут сегодняшним днем, ожидают мгновенного вознаграждения. Они мыслят глобально, не читают длинных текстов, хотят быть в курсе мгновенно.

Они включаются в комьюнити, "живут" в виртуальном мире, не отягощают себя активами, не привязываются к брендам и местам, ценят впечатления.

Более того, старшие поколения перенимают их шаблоны поведения. Это значит, что мы внутри фазового перехода. Понятия государства, брака, образования, экономики трансформируются в самое ближайшее время.

По наблюдениям экс-заместителя главы НБУ Владислава Рашкована, благодаря успехам медицины пенсионеры живут дольше и тратят свои сбережения и солидарные пенсии, молодежи становится меньше из-за снижения рождаемости, но и она теперь тратит, а не сберегает.

Пока в мире есть избыточная ликвидность, проблема неочевидна, но до 2030 года она станет одной из главных причин крушения монетарной системы.

Как будут развиваться крупнейшие города Украины

В Киеве живет десятая часть населения страны и это вовсе не предел. Концентрация населения будет продолжаться. Из сел — в Стрый, из Стрыя — во Львов, из Львова — в Киев, Варшаву, Берлин, Копенгаген.

Один из векторов развития мира — формирование так называемых колец городов, смысловых и других взаимосвязей, центров экономики и общества.

В Украине есть смысл у Киева как универсального города сродни Берлину. У Одессы и Львова также есть смыслы: туризм, торговля, логистика, включенность в мировой IТ-рынок. Появятся ли смыслы у Днепра и Харькова — научный, студенческий, инновационный — пока непонятно.

Андрей Длигач, футуролог, стратег, генеральный директор группы компаний Advanter Group, соучредитель гражданской платформы "Нова країна"