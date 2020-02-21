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Приватбанк знизив ставки за іпотечними кредитами

П'ятниця, 21 лютого 2020, 14:01
 

Приватбанк заявив про зниження ставок за усіма програмами кредитування купівлі житала - зокрема, для нерухомості, яка купується на вторинному ринку, відсотки знизили до 15,5% річних.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Річну ставку купівлі нового житла на первинному ринку знизили до 14,9%.

Крім цього, за словами керівника напряму споживчого кредитування Приватбанку Віталія Хлопецького, у 2020 році банк планує спрямувати на програму доступного кредитування житла більше 1 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше Ощадбанк оновив іпотечні програми, знизивши відсоткові ставки за кредитами у діапазоні від 3 до 4,49 п.п. - тепер ставки за іпотечними кредитами стартують від 15,99% при сплаті 20% вартості житла.

Економічна правда

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