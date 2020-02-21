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"Укравтодор" оголосив про старт дорожніх робіт у 14 областях

П'ятниця, 21 лютого 2020, 14:23
 

Станом на 20 лютого 2020 року "Укратодор" розпочав роботи на 34 дорожніх об'єктах у 14 областях України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що рекордно ранній старт зумовлений сприятиливими для дорожніх робіт погодними умовами і значним обсягом проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації та проведених торгів.

 

"Сприятливі погодні умови дозволяють нам розпочати дорожній сезон, фактично, взимку. У 14 областях стартували роботи з будівництва та реконструкції, капітального та середнього ремонту.

В усіх регіонах оголошені тендери на виконання Дорожньої стратегії-2020. Додатково у березні очікуємо перші кредити від державних банків. У сумі це все є запорукою успішного втілення амбітних планів "Укравтодору" на 2020 рік", - заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Нагадаємо:

"Укравтодор" за 2020-2021 роки має намір підняти Україну у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за якістю доріг на 10-15 позицій у порівнянні з показником 2019 року (114 позиція).

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відійде від ямкового ремонту доріг і буде проводити лише капітальні ремонти з гарантією.

Читайте також: Нова дорожна стратегія 2020: як уряд планує "зшивати" дорогами всю країну

Економічна правда

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Укравтодор дороги

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