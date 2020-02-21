Депутати вже розглянули більше 1,5 тисячі правок по земельній реформі

Станом на день 21-го лютого Верховна Рада розглянула 1505 правок із 4018 до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.

Про це повідомляється на сайті Ради.

На вечірньому засіданні в четвер 20 лютого нардепи завершили розглядати 1193-ту правку.

Загалом за результатами голосування двох пленарних тижнів була прийнята лише одна правка.

Розгляд правок продовжать на наступних пленарних засіданнях.

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Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось у проєкті про ринок землі

Нагадаємо:

Верховна Рада 18 лютого продовжила розгляд у другому читанні закнопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законів про обіг земель сільгосппризначення", за вівторок розглянули понад 260 правок.

Верховна Рада другий пленарний тиждень розглядає правки до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні. Станом на день 18 лютого було розглянуто 339 правок з 4018.

5-го лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч. Проте нічного режиму у Раді не сталося, натомість депутати розглядають і голосують майже за кожну правку.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

Економічна правда