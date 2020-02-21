Уряд домовляється з інвесторами, щоб не знижувати "зелений" тариф "заднім числом" — Гончарук

Кабінет міністрів визнає, що встановлений тариф для виробників "зеленої" енергетики є дуже дорогим, але не підтримує ретроспективне зниження тарифу, намагаючись знайти компроміс з інвесторами.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту у парламенті.

Гончарук наголосив, що в Україні був встановлений дуже високий зелений тариф.

"Фактично, ми зобов'язалися, людям які будують зелену генерацію платити дуже дорого за електроенергію.

...Сюди зайшло багато інвесторів, і ми як країна зобов’язалися грати за цими правилами", - заявляє Гончарук.

Прем’єр підкреслює, що уряд вбачає серйозні проблеми по високим "зеленим" тарифам, але не хоче ретроспективно змінювати правила для інвесторів.

"Зараз ми передбачаємо серйозні проблеми з тим, щоб наша енергетика обслуговувала такі високі зобов’язання.

...Ми з нашими інвесторами обговорюємо компроміс, щоби не допустити ретроспективної зміни правил.

Ми не підтримуємо ретроспективну зміну правил", - резюмує очільник уряду.

Нагадуємо:



Понад 30 виробників альтернативної енергетики підписали відкрите колективне звернення до голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса та міністра енергетики Олексія Оржеля з вимогою змінити законопроєкт, що готується урядом, про альтернативні джерела енергії.

Раніше повідомлялось, що у НЕК "Укренерго" не вистачає коштів, щоб виплатити у першій декаді листопада аванс держпідприємству "Гарантований покупець" для компенсації його витрат зі сплати "зеленого тарифу".

У січні 2020-го "Укренерго" заявляло, що не може зробити виплати домогосподарствам за "зеленим" тарифом через проблеми в регуляторних правилах енергосистеми, оператор енергоринку повинен виплатити обленерго 774 млн грн, хоча в його тариф на передачу закладено 137 млн грн.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зниження "зелених" тарифів, які, на його думку, є надто високими і неринковими, з компаніями, які мають діючі контракти на отримання цих тарифів, він пообіцяв "спілкуватись".

Економічна правда