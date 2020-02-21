"Нафтогаз" у березні знизить ціну на газ для промисловості на 12-15%

У порівнянні з цінами на лютий 2020 року, у березні ціни на газ для промисловості знизяться на 12-15%, залежно від умов постачання.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що ціни на газ диференційовані у залежності від обсягів закупівлі і умов оплати.

"У залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 3 981, - 4 606 грн/тис куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" у лютому 2020 року пропонував газ за ціною 4 661 — 5 208 грн/тис куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Економічна правда