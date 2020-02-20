Родовище газу "Дельфін" можуть розбити на кілька лотів — Оржель

Шельфове нафтогазове родовище "Дельфін" можуть виставити на конкурс кількома лотами, щоб залучити якомога більше міжнародних компаній до видобутку газу в Україні.

Про це заявив міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель під час презентації звіту роботи міністерства комітету ВР, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося розбити родовище "Дельфін" на три чи чотири лоти. Це великий інвестиційний проєкт. Будемо просити президента, прем'єр-міністра, щоб вони нам допомагали, будемо їздити та залучати інвесторів", - розповів Оржель.

За його словами, наразі вже провели переговори з великими міжнародними енергетичними компаніями, зокрема, азербайджанською SOCAR.

Конкурс на розробку ділянки "Дельфін" планують оголосити у березні 2020 року.

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Нагадаємо:

Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.

11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.

Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря був проведений в неякісному форматі і може мати негативні наслідки для видобутку вуглеводнів в Україні.

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявляли, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

11 вересня Кабмін визнав недійсною свою постанову про запуск конкурсу по розробці шельфової ділянки "Дельфін" на умовах розділу продукції.