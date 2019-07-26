Конкурс по "Дельфіну" не відповідає міжнародним стандартам – асоціація

Асоціація газовидобувних компаній заявляє, що конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря був проведений в неякісному форматі і може мати негативні наслідки для видобутку вуглеводнів в Україні.

Про це йдеться у повідомленні асоціації.

В асоціації наголосили, що блок "Дельфін" є найбільш перспективною та інвестиційно привабливою ділянкою для видобування вуглеводнів в Україні із огляду на розміри площі та запаси.

"Конкурс був організований поспіхом, зі штучно скороченим терміном для підготовки пропозицій (2 місяці). Конкурс проходив у період максимальної політичної турбулентності", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, конкурс не відповідає міжнародним стандартам та очікуванням потужних міжнародних гравців, щодо організації подібних заходів.

Крім того, повідомляють в асоціації, конкурс було проведено без будь-якої публічної промоції та практично в умовах інформаційного вакууму.

"Ми переконані, що в разі проведення Конкурсу у більш якісному форматі, кількість претендентів була б значно вищою і, відповідно, їхні пропозиції були би набагато вигіднішими для держави", - заявили в асоціації.

"Саме з цією метою ми послідовно відстоювали позицію щодо перенесення строків проведення Конкурсу до формування нового уряду. Прийняте рішення є великою політичною відповідальністю, адже матиме значний стратегічний вплив на видобуток вуглеводнів в Україні", - наголошується у повідомленні.

"За цих умов будь-який уряд має бути впевнений, що обраний претендент є максимально вигідною і безальтернативною пропозицією", - підсумували в асоціації.

Нагадаємо:

Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря вигралакомпанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявляли, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.

11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.

Економічна правда