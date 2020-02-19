Новини 19 лютого: ВВП-варанти, голова "Нафтогазу", "тютюнова" правка

Про ВВП-варанти. За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Про голову "Нафтогазу". Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що міністр економіки Тимофій Милованов на засіданні уряду запропонував обговорити оголошення конкурсу на посаду голови "Нафтогазу", проте ініціативу вносити питання "з голосу" не підтримали прем'єр-міністр Олексій Гончарук і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Прем’єр Гончарук на брифінгу заявив, що Кабінет міністрів в середу не розглядав питання про оголошення конкурсу на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", це рішення буде прийматися найближчими тижнями.

Про "тютюнову" правку. Президент Володимир Зеленський ветував закон №1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, який також регулює встановлення торговельної націнки на сигарети.

Про "земельні" правки. Верховна Рада 19 лютого розглянула 166 правок до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.

Про Ощадбанк. Ексголова наглядової ради Ощадбанку, ексголова представництва ЄБРР в Україні, голова наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунер виграв суд у Нацбанку щодо членства у наглядовій раді Ощадбанку.

Про ВВП. Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6% протягом 20 років, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі, часткові реформи і зростання середнім темпом в 4% вирішать це завдання тільки наполовину, заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

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