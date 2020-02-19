Скільки Україна має виплатити кредиторам за ВВП-варантами

За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Дохідність варантів (особливих цінних паперів), прив'язана до показника ВВП: чим більше зростає економіка, тим більше можуть отримати інвестори, також Україна не платить кредиторам, якщо ВВП зростає повільніше, ніж 3%.

При зростанні на 3-4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання; при зростанні від 4% – кредитори отримують 40% одного відсотка зростання між 3 і 4% + 40% перевищення темпів зростання від 4%.

"Зростання реального ВВП за 2019 рік зрозуміле — 3,2-3,3%. Однак навіть після того, як у березні Держстат оголосить дані про зростання і назве обсяг ВВП у гривні, сума виплати залишиться не до кінця зрозумілою", — говорить фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

У травні 2021 року Мінфіну потрібно буде здійснювати виплату в доларах за середнім курсом за два місяці, що передуватимуть даті виплати. "Сказати упевнено, яким буде курс більш ніж за рік, неможливо.

Очікуваний обсяг виплат у 2021 році становитиме 40-80 млн дол (приблизно до 2 млрд грн. — ЕП)", — прогнозує аналітик.

"У випадку стрімкого зростання економіки після кризи, а до 2040 року її навряд чи вдасться уникнути, Мінфіну доведеться заплатити мільярди доларів. Механізм варантів найбільше критикують саме через це", — резюмує Демків.

За розрахунками експерта, якби темпи зростання економіки були дещо вищими, наприклад, 4%, то розмір виплат зріс би до 0,3 млрд дол, а при зростанні на майже 6% та більше розмір виплат не перевищив би 1,6 млрд дол — 1% ВВП.

Виплати за варантами здійснюватимуться протягом 20 років, починаючи з 2021 року. Останній рік дії варантів – 2038. Виплати за його результатами потрібно зробити в 2040 році.

Читайте детальніше про механізм ВВП-варантів у матеріалі: Гірка цукерка: як Україна буде розраховуватись за ВВП-варантами Яресько і Яценюка

Нагадуємо:

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році. Цю цифру Держстат опублікує навесні 2020 року.

Економічна правда