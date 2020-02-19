Милованов запропонував Кабміну обговорити конкурс на голову “Нафтогазу” — нардеп

Міністр економіки Тимофій Милованов, на засіданні уряду, запропонував обговорити оголошення конкурсу на посаду голови "Нафтогазу", проте ініціативу вносити питання "з голосу" не підтримали прем'єр-міністр Олексій Гончарук, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Про це повідомив народний депутат фракції ЄС Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

"Міністр економіки Милованов запропонував доповнити порядок денний Кабміну питанням про оголошення конкурсу на посаду голови "Нафтогаз України", так як контракт Коболєва (голови правління "Нафтогазу" - ЕП) закінчується 10 березня.

Аваков сказав, що питання політичне і вносити його з голосу неправильно. Гончарук його підтримав, питання до порядку денного не включили", - пише нардеп.

Нагадуємо:

Питання продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим відкрите - ефективність компанія очевидна, але до "Нафтогазу" є багато претензій, заявив прем'єр Олексій Гончарук.

Коболєв заявив, що зацікавлений у продовженні свого контракту, але хоче зрозуміти, які будуть нові правила управління держкомпаніями.

Також він повідомляв, що отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту у березні 2020 року.

Відповідаючи на питання, чи є у нього "золотий парашут" на випадок раптового звільнення, голова правління "Нафтогазу" заявив: "Є. Який, коментувати не готовий".

Контракт голови НАК "Нафтогаз України" закінчується у березні 2020 року. Продовження контракту знаходиться у компетенції наглядової ради НАК.

У коментарі журналісту УП, він заявив:

"У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений", – заявив Коболєв.

Він додав, що ймовірність продовження контракту – це питання до наглядової ради.

20 січня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії.

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв