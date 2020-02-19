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Ощадбанк: ексголова наглядової ради виграв суд у НБУ

Середа, 19 лютого 2020, 13:10
 

Ексголова наглядової ради Ощадбанку, ексголова представництва ЄБРР в Україні, голова наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунер виграв суд у Нацбанку щодо членства у наглядовій раді Ощадбанку.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду Києва.

Зазначається, що суд 18 лютого визнав протиправним і скасував рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ про відмову в погодженні Аджунера на посаду голови наглядової ради Ощадбанку.

"У ході дослідження обставин справи суд з’ясував, що НБУ вийшов за межі своїх повноважень не лише у процедурі проведення погодження позивача на посаду, але і під час самої перевірки на відповідність кваліфікаційним вимогам, оцінюючи не кваліфікаційні вимоги, а виконання посадових обов’язків голови наглядової ради АТ "Ощадбанк", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У вересні Аджунер подав позов на Нацбанк - він вимагав визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, яким йому відмовили у погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку.

Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку

Економічна правда

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НБУ суд Ощадбанк

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