Зеленський ветував закон про єдиний рахунок для податків із "тютюновою" правкою
Президент Володимир Зеленський ветував закон №1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, який також регулює встановлення торговельної націнки на сигарети.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
"Повернуто з пропозиціями президента", - йдеться на сайті Ради.
Наразі пропозиції президента до закону не опубліковані.
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Нагадаємо:
4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.
Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.
Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляли, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.
Економічна правда
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