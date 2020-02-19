Зеленський ветував закон про єдиний рахунок для податків із "тютюновою" правкою

Президент Володимир Зеленський ветував закон №1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, який також регулює встановлення торговельної націнки на сигарети.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з пропозиціями президента", - йдеться на сайті Ради.

Наразі пропозиції президента до закону не опубліковані.

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Нагадаємо:

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляли, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Економічна правда