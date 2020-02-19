Рішення щодо конкурсу на голову "Нафтогазу" буде найближчими тижнями — Гончарук

Кабінет міністрів в середу не розглядав питання про оголошення конкурсу на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", це рішення буде прийматися найближчими тижнями.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час прес-брифінгу.

"Цього питання в порядку денному не було. Ми рішень щодо нього не приймали. Репліками ми дійсно обмінялись", - сказав він на прес-конференції в середу.

Гончарук повідомив, що рішення по конкурсу на голову Нафтогазу слід чекати найближчими тижнями.

"Це питання (закінчення контракту Андрія Коболєва у березні 2020 року - ЕП) зараз актуальне, найближчими тижнями слід очікувати рішень, коли воно буде прийнято, ми обов’язково вам проінформуємо", - повідомляє прем’єр.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що міністр економіки Тимофій Милованов, на засіданні уряду, запропонував обговорити оголошення конкурсу на посаду голови "Нафтогазу", проте ініціативу вносити питання "з голосу" не підтримали прем'єр-міністр Олексій Гончарук, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Питання продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим відкрите - ефективність компанія очевидна, але до "Нафтогазу" є багато претензій, заявив прем'єр Олексій Гончарук.

Коболєв заявив, що зацікавлений у продовженні свого контракту, але хоче зрозуміти, які будуть нові правила управління держкомпаніями.

Також він повідомляв, що отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту у березні 2020 року.

Відповідаючи на питання, чи є у нього "золотий парашут" на випадок раптового звільнення, голова правління "Нафтогазу" заявив: "Є. Який, коментувати не готовий".

Контракт голови НАК "Нафтогаз України" закінчується у березні 2020 року. Продовження контракту знаходиться у компетенції наглядової ради НАК.

20 січня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії.

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

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