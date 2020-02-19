Щоб наздогнати Польщу, ВВП України має 20 років зростати по 6% — представник МВФ

Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6% протягом 20 років, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі, часткові реформи і зростання середнім темпом в 4% вирішать це завдання тільки наполовину.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Інтерфакс-Україна.

"Це довгостроковий проєкт, неможливо завершити реформи протягом декількох років. Україна повинна підтримувати ці реформи всі 20 років, треба терпіння, щоб хоча б наздогнати сусідів", - сказав він.

Люнгман пояснив, що структурні реформи дозволять забезпечити необхідні для такого зростання інвестиції і підвищення продуктивності.

Він уточнив, що мова йде про досягнення рівня ВВП на душу населення майже в 30 тис. дол. за паритетом купівельної спроможності.

"Україні треба рости на 7% в рік, щоб наздогнати сусідні економіки", - підтримав його думку провідний економіст по регіону Європейського банку реконструкції і розвитку Дімітар Богів.

За його словами, якщо Україна на 50% скоротить відставання в рівні управління в порівнянні з країнами G-7, це додасть 1,2% зростання щороку.

"Основна загроза - це втрата макроекономічної стабільності, яка є основою зростання", - додав економіст ЄБРР.

Нагадуємо:

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.

У Нацбанку очікують, що економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.