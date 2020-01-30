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Коболєв про контракт з Нафтогазом: Мені цікаво працювати далі

Четвер, 30 січня 2020, 12:31
 

Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що зацікавлений у продовженні свого контракту, але хоче зрозуміти, які будуть нові правила управління держкомпаніями.

Про це він заявив в ефірі Україна24.

"Мені цікаво працювати далі, це дуже цікава робота, яка приносить, зокрема, багато задоволення, але важливо зрозуміти, якими будуть нові правила управління державними компаніями", - заявив голова НАК.

На питання журналістів, що Коболєв планує робити у випадку, якщо контракт не продовжать, він відповів: "У мене багато чудових планів".

Також Коболєв прокоментував виплачений борг від Газпрому. 

"Ми чекаємо на дискусію з урядом щодо стратегії Нафтогазу, після цього буде прийняте рішення, яким чином ці гроші можна оптимально витратити. Поки вони знаходяться на наших рахунках", - резюмує Коболєв.

Нагадуємо:

Контракт голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Продовження контракту знаходиться у компетенції наглядової ради НАК.

У коментарі журналісту УП, він заявив:

"У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений", – заявив Коболєв.

Він додав, що ймовірність продовження контракту – це питання до наглядової ради.

20 січня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії.

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

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Коболєв Нафтогаз

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