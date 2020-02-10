Гончарук про продовження контракту Коболєва: Питання відкрите

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Питання продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим відкрите - ефективність компанія очевидна, але до "Нафтогазу" є багато претензій.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Питання (продовження контракту - ред.) відкрите. "Нафтогаз", з одного боку, за 5 років сильно змінився, їх ефективність очевидна.

Більше того, за останні 5 місяців у нас з Андрієм є позитивний досвід співпраці. Ми зробили найшвидший, здається, у всій тій історії анбандлінг такого великого оператора. Ніхто не вірив, що це взагалі можливо за 3 місяці. Це фантастика, ми працювали в шаленому темпі, і, здається, нам це вдалося.

Ми отримали сертифікацію, і це дозволило, до речі, підписати контракт з росіянами і європейцями про транзит, що, власне, дало нам можливість говорити про платіжки, які ми зараз зробили", - заявив голова уряду.

"Тому ми зараз маємо більш-менш стабільну ситуацію на ринку газу, не маємо кризи, не маємо газової війни. Тому наявність цього результату я вважаю спільним досягненням.

Хлопці дуже добре попрацювали. Ми працювали як одна команда, і мій особистий досвід взаємодії з ними позитивний. Але, звичайно, є недоліки. Є багато претензій до "Нафтогазу", - додав він.

На питання, які претензії є до "Нафтогазу", прем'єр відповів: "Ну, наприклад, щодо видобутку. У нас падає видобуток".

"Є багато гіпотез. Є загальне розуміння. У нас взагалі 60% основних фондів в економіці, будемо казати, не оновлені, і це робить нашу економіку дуже вразливою, в тому числі до криз.

Наші промислові підприємства часто програють конкуренцію за кордоном своїм опонентам. Це свідчить про те, що в Україні ми дуже довго проїдали той економічний ресурс, який у нас був. Така політика протягом десятків років в тому числі велася і в сфері нафтогазовидобування", - відповів Гончарук на питання, чому падає видобуток.

Щодо премій топ-менеджменту "Нафтогазу" прем'єр заявив, що Кабмін звернувся до наглядової ради "Нафтогазу" з листом і попросив його "утриматися поки що від якихось дій, спрямованих на виплату цих величезних премій, для того, щоб провести з ними консультацію".

"У цьому місяці вони збираються на засідання наглядової ради. Я розраховую, що до цього у нас відбудеться зустріч, і я думаю, що ми спробуємо знайти якесь компромісне рішення", - сказав Гончарук.

Нагадаємо:

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.

17 січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд звернувся до кожної наглядової ради держпідприємств із проханням утриматися від виплат великих премій.

Уряд веде переговори із наглядовими радами, щоб вирішити питання премій за уже підписаними контрактами.

Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що зацікавлений у продовженні свого контракту, але хоче зрозуміти, які будуть нові правила управління держкомпаніями.

Контракт голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Продовження контракту знаходиться у компетенції наглядової ради НАК.

У коментарі журналісту УП, він заявив:

"У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений", – заявив Коболєв.

Він додав, що ймовірність продовження контракту – це питання до наглядової ради.

20 січня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії.

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

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Економічна правда