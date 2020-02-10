Коболєв розповів про "золотий парашут" на випадок раптового звільнення
Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту у березні 2020 року.
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
Водночас Коболєв відмовився коментувати конкретні параметри компенсації.
Відповідаючи на питання, чи є у нього "золотий парашут" на випадок раптового звільнення, голова правління "Нафтогазу" заявив: "Є. Який, коментувати не готовий".
"Природно, що це питання я обговорював з кількома людьми з влади. Але наскільки я знаю, відповідей на взаємно поставлені питання ми поки не знайшли", - розповів він.
За його словами, дискусія з приводу його контракту в майбутньому обертається навколо теми корпоративного управління "Нафтогазу".
"Це політика власності. Це головні питання, які з акціонером або з більш широким політикумом нам доведеться обговорювати. Це головні питання. Які завдання ставляться перед керівництвом "Нафтогазу" після травня, коли закінчиться ПСО? Що буде з нашим статутом?
Що буде з нашою стратегією, яку ми описували і пояснювали, чому це важливо? Що буде з можливістю займатися тією ж енергоефективністю? Ці питання дозволяють відповісти на питання, чи буде контракт чи не буде контракту", - додав Коболєв.
Нагадаємо:
Питання продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим відкрите - ефективність компанія очевидна, але до "Нафтогазу" є багато претензій, заявив прем'єр Олексій Гончарук.
Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що зацікавлений у продовженні свого контракту, але хоче зрозуміти, які будуть нові правила управління держкомпаніями.
Контракт голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Продовження контракту знаходиться у компетенції наглядової ради НАК.
У коментарі журналісту УП, він заявив:
"У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений", – заявив Коболєв.
Він додав, що ймовірність продовження контракту – це питання до наглядової ради.
20 січня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії.
Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".
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