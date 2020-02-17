Новини 17 лютого: "проїдання" української економіки, найуспішніші сектори, кредити 5-7-9%

Про "проїдання" української економіки. Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що українська економіка потребує мільярдних інвестицій, яких не було з 90-х років, для підвищення технологічності виробництва і зниження рівня зносу основних фондів.

Про найуспішніші сектори економіки. Найуспішніші сфери української економіки: IT-сектор, аграрний сектор, хімічне виробництво та фармацевтика.

Про китайську економіку. Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.

Про падіння промисловості. Промисловість України скорочується протягом 7 місяців, зокрема, через зниження цін на метал у світі, зміцнення курсу гривні та додаткові санкції від РФ.

Про збиток "Нафтогазу" від анексії Криму. НАК "Нафтогаз Украни" і 6 компаній групи подали відповідь на зустрічну заяву РФ щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" у 2014 році - розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд доларів.

Про кредити 5-7-9%. Ще 11 українських банків подали заявки на участь в програмі Кабміну для малого і середнього бізнесу.

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Літак, поїзд чи автобус: наскільки подешевшали внутрішні авіаперевезення в Україні

Авіаквитки чи квитки на потяг? Звісно, подорожувати в Україні поїздом або автобусом дешевше, але не завжди. В які українські міста простіше літати та наскільки сильно відрізняються ціни на авіа порівняно з автобусним та залізничним транспортом.





