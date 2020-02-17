Милованов показав, як "проїли" українську економіку за 30 років

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що українська економіка потребує мільярдних інвестицій, яких не було з 90-х років, для підвищення технологічності виробництва і зниження рівня зносу основних фондів.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов під час презентації урядової програми "Економічна стратегія: зростання через інвестиції".

"Відсоток високотехнологічних товарів та послуг у експорті - 17%, все інше це сировина.

...В переробній промисловості 3% високих технологій. Наша економіка сьогодні є детехнолізована. Нам це треба відновлювати і доганяти світ", - наголошує міністр.

Також у Мінекономіки показали ступінь зносу основних фондів у економіці.

"У сусідів: Словаччина 35%, Білорусь 38%, Молдова 42%, Україна 62%.

.. Щоб нам наздогнати Білорусь або Словаччину нам потрібно 100 мільярдів доларів інвестицій протягом 50 років.

Як не рахуй, або продуктивність, або інвестиції, або модернізація основних засобів - нам потрібні шалені інвестиції", - підкреслює Милованов.

"З 90-х, та промисловість яка нам залишилась, по суті , її проїли. Агро і IT почали відновлюватися, але в більшості інвестицій всередину не було.

Тому що гроші виводились з України або з компаній. Сьогодні ми в тому стані, який є наслідок цього", - резюмує він.

Нагадуємо:

Найуспішніші сфери української економіки: IT-сектор, аграрний сектор, хімічне виробництво та фармацевтика.

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%

Як наголошують у Мінекономіки, у четвертому кварталі 2019 року економіка уповільнилася через тенденції на зовнішніх ринках, теплу погоду та проблеми з логістикою.

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.