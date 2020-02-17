"Доступні кредити 5-7-9%": Ще 11 банків подали заявки на участь — звіт уряду

Ще 11 українських банків подали заявки на участь в програмі Кабміну для малого і середнього бізнесу.

Про це йдеться у звіті щодо виконання програми діяльності Кабміну.

Відповідно до звіту, заявки подали "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "Альфа-банк", "Правекс Банк", "Кредитвест Банк", "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ), банк "Альянс", банк "Львів", "Кредобанк" та банк "Восток".

Зазначається, що протягом першго тижня зі старту програми (3-7 лютого 2020 року) Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з чотирма держбанками: "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Приватбанком" і "Укрексімбанком".

"Станом на 7 лютого 2020 року в рамках реалізації програми" Доступні кредити 5-7-9% "АБ" Укргазбанк "видав 13 кредитів і 172 заявки знаходяться на розгляді в фінустанови.

АТ "Ощадбанк" видав 1 кредит і на розгляді - близько 100 заявок, в "Приватбанку" на розгляді - 1220 заявок, в АТ "Укрексімбанк" - 10 заявок", - йдеться у звіті.