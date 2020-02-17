"Доступні кредити 5-7-9%": Ще 11 банків подали заявки на участь — звіт уряду
Ще 11 українських банків подали заявки на участь в програмі Кабміну для малого і середнього бізнесу.
Про це йдеться у звіті щодо виконання програми діяльності Кабміну.
Відповідно до звіту, заявки подали "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "Альфа-банк", "Правекс Банк", "Кредитвест Банк", "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ), банк "Альянс", банк "Львів", "Кредобанк" та банк "Восток".
Зазначається, що протягом першго тижня зі старту програми (3-7 лютого 2020 року) Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з чотирма держбанками: "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Приватбанком" і "Укрексімбанком".
"Станом на 7 лютого 2020 року в рамках реалізації програми" Доступні кредити 5-7-9% "АБ" Укргазбанк "видав 13 кредитів і 172 заявки знаходяться на розгляді в фінустанови.
АТ "Ощадбанк" видав 1 кредит і на розгляді - близько 100 заявок, в "Приватбанку" на розгляді - 1220 заявок, в АТ "Укрексімбанк" - 10 заявок", - йдеться у звіті.
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Нагадуємо:
Протягом останніх 2 тижнів державні банки видали кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 27 мільйонів гривень.
Чотири державні банки - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк уклали з Фондом розвитку підприємництва угоду про участь у реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Попередні заявки у Приватбанк на отриманя пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" уже подали 9 279 підприємців і представників малого бізнесу.
3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.
24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.
За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.
5 банків зараз завершують підготовчі процедури і скоро будуть розглянуті радою Фонду розвитку підприємництва (виконавцем держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%") як потенційні уповноважені банки.
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