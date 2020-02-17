Милованов назвав топ-4 найуспішніших сектора економіки України

Найуспішніші сфери української економіки: IT-сектор, аграрний сектор, хімічне виробництво та фармацевтика.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов під час презентації урядової програми "Економічна стратегія: зростання через інвестиції".

"IT і агро - це два успішних сектори економіки, які спроможні вбудуватися в глобальні економічна ланцюги.

Ці сектори працюють з світовими клієнтами, постачальниками, замовленнями. Звідти приходить конкуренція, навички і технології", - зауважує міністр.

Зокрема в Мінекономіки серед факторів успіху IT-бізнесу виділяють "сприятливий режим оподаткування", а для агросектору підкреслюють "дешеву робочу силу".

У відомстві також зазначають, що в свою чергу, і хімвиробництво і фармацевтика мають стабільний попит на внутрішньому ринку.

Для хімгалузі виділяють відкриття нових та поновлення старих виробництв, як фактор успішності, а для фармацевтики - переорієнтацію українців на вітчизняну фармопродукцію.

Нагадуємо:



Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%

Як наголошують у Мінекономіки, у четвертому кварталі 2019 року економіка уповільнилася через тенденції на зовнішніх ринках, теплу погоду та проблеми з логістикою.

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.