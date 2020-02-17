Чому промисловість скорочується 7 місяців поспіль — пояснення уряду

Промисловість України скорочується протягом 7 місяців, зокрема, через зниження цін на метал у світі, зміцнення курсу гривні та додаткові санкції від РФ.

Про це йдеться у презентації програми Міністерства економіки "Економічна стратегія: зростання через інвестиції".

За 2019-й рік промисловість в цілому скоротилась на 1,8% , переробна промисловість на 2%, постачання електроенергії, газу, пари на 4,1%; добувна промисловість не зростала і не знижувалася.

У розрізі видів діяльності найбільше втратила текстильна промисловість (-9.9%), поліграфічна (-5,8%) та машинобудування (-5,6%).

У Мінекономіки це пов’язують із зниженнями цін на чорні метали у світі, ремонт виробничих потужностей у енергетиці та металургії, теплі погодні умови (енергетика), санкціями від РФ та зміцненням гривні.

Також зазначається про проблеми з логістикою, імпортною конкуренцію та низький врожай цукрових буряків, фруктів та овощів (харчова промисловість).

Як це виправити



У Мінекономіки розраховують, що динаміка промисловості покращиться в умовах, введення в дію нових виробничих потужностей та впровадження реформ ( у т.ч. початку "великого будівництва").

Також позитивно вплине поступове вирішення логістичних проблем у транспорті та покращення зовнішньої кон’юнктури.

Підкреслюється важливість збільшення сировинної бази з боку с/г (врожай насіння соняшнику) та розширення попиту на внутрішньому ринку.

Нагадуємо:



У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

По регіонах найбільше втратила Закарпатська та Хмельницька області, промисловість там впала на 14%.

Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.