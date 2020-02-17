Чому промисловість скорочується 7 місяців поспіль — пояснення уряду
Промисловість України скорочується протягом 7 місяців, зокрема, через зниження цін на метал у світі, зміцнення курсу гривні та додаткові санкції від РФ.
Про це йдеться у презентації програми Міністерства економіки "Економічна стратегія: зростання через інвестиції".
За 2019-й рік промисловість в цілому скоротилась на 1,8% , переробна промисловість на 2%, постачання електроенергії, газу, пари на 4,1%; добувна промисловість не зростала і не знижувалася.
У розрізі видів діяльності найбільше втратила текстильна промисловість (-9.9%), поліграфічна (-5,8%) та машинобудування (-5,6%).
У Мінекономіки це пов’язують із зниженнями цін на чорні метали у світі, ремонт виробничих потужностей у енергетиці та металургії, теплі погодні умови (енергетика), санкціями від РФ та зміцненням гривні.
Також зазначається про проблеми з логістикою, імпортною конкуренцію та низький врожай цукрових буряків, фруктів та овощів (харчова промисловість).
Як це виправити
У Мінекономіки розраховують, що динаміка промисловості покращиться в умовах, введення в дію нових виробничих потужностей та впровадження реформ ( у т.ч. початку "великого будівництва").
Також позитивно вплине поступове вирішення логістичних проблем у транспорті та покращення зовнішньої кон’юнктури.
Підкреслюється важливість збільшення сировинної бази з боку с/г (врожай насіння соняшнику) та розширення попиту на внутрішньому ринку.
Нагадуємо:
У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.
По регіонах найбільше втратила Закарпатська та Хмельницька області, промисловість там впала на 14%.
Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.
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