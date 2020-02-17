8 мільярдів доларів: у "Нафтогазі" уточнили оцінку збитків від захоплення РФ кримських активів

НАК "Нафтогаз Украни" і 6 компаній групи подали відповідь на зустрічну заяву РФ щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" у 2014 році - розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що "Нафтогаз" додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків.

У компанії нагадали, що Трибунал визнав, що Російська Федерація порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи "Нафтогаз" у Криму.

"Попри появу в арбітражі в січні 2017 року, Російська Федерація надалі ухилялася від участі в арбітражному провадженні протягом майже трьох років. У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила жодного альтернативного розрахунку збитків.

Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи "Нафтогазу", але стверджує, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації", - йдеться у повідомленні.

Усні слухання з питань розміру компенсації відбудуться в травні 2020 року у Гаазі. Остаточне рішення щодо суми компенсації очікується до середини 2021 року.

Нагадуємо:

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.

У квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта".

ПАТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України.

50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова —близько 42% акцій.

Українські інвестори розпочали принаймні вісім інвестиційних арбітражів проти Росії на підставі угоди між урядами України та Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року ("Інвестиційна угода").

18 грудня 2019 року Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта".

Питання повернення активів Нафтогазу, які залишилися на окупованій території Криму не згадуються в протоколі щодо транзиту газу, укладеному у грудні 2019-го.