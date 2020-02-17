Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.

Про це йдеться у аналізі Bloomberg Economics.

"Якщо прогноз про рекордно низький ріст ВВП Китаю буде правильним, період слабшого імпорту Китаю вплине на його торгових партнерів. Основними країнами-експортерами до Китаю, зокрема, є Австралія, Південна Корея і Бразилія", - пише видання.

Частка загального експорту до Китаю у 2018 році (у відсотках)

Нагадаємо:

У рамках боротьби з епідемією коронавірусу Центробанк Китаю заявив про плани знезаражувати валюту.