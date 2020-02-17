Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю
Понеділок, 17 лютого 2020, 10:40
Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.
Про це йдеться у аналізі Bloomberg Economics.
"Якщо прогноз про рекордно низький ріст ВВП Китаю буде правильним, період слабшого імпорту Китаю вплине на його торгових партнерів. Основними країнами-експортерами до Китаю, зокрема, є Австралія, Південна Корея і Бразилія", - пише видання.
Нагадаємо:
У рамках боротьби з епідемією коронавірусу Центробанк Китаю заявив про плани знезаражувати валюту.
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