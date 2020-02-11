Новини 11 лютого: конкурс на голову УЗ, зниження іпотеки від Зеленського та премії Нафтогазу

Про експорт курятини. Аналітики прогнозують, що темп зростання виробництва м’яса птиці зросте на 8,61%, (кількість продукції - 1,45 мільйона тонн) — це зробить Україну лідером за зростанням виробництва курятини у 2020 році.

Про конкурс на голову УЗ. Наглядова рада "Укрзалізниці" ухвалила рішення про офіційний початок процесу конкурсного відбору на посаду голови правління компанії.

Про зниження іпотеки. Президент Володимир Зеленський вважає реальним завданням зниження ставки по іпотечних кредитах до 10% річних.

Про гральний бізнес. В Офісі президента підтвердили, що новий орган контролю за всім гральним ринком України може без конкурсу очолити бізнесмен Борис Баум.

Про про премії від Нафтогазу. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до голови правління компанії Андрія Коболєва із заявою щодо невиконання "Нафтогазом" трудових контрактів та порушення трудового законодавства.

Про завод Ахметова. Суд частково задовольнив позов "Єнакіївського металургійного заводу" до Офісу великих платників податків ДПС і стягнув з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування за ПДВ в розмірі 106,7 мільйона гривень і пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.

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