Збанкрутілий завод Ахметова відсудив у держави понад 200 мільйонів

Суд частково задовольнив позов "Єнакіївського металургійного заводу" до Офісу великих платників податків ДПС і стягнув з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування за ПДВ в розмірі 106,7 мільйона гривень і пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.

Про це йдеться в рішенні Донецького окружного адмінсуду, повідомляє Finbalance.

"Оскільки судом встановлено право позивача на бюджетне відшкодування податку на додану вартість за січень 2015 року, а також відсутність механізму реального відшкодування платнику податків узгодженої суми бюджетного відшкодування зазначеного податку, ефективним способом захисту, який забезпечить відновлення порушеного права позивача, є стягнення з Державного бюджету України на його користь заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ та пені, нарахованої на суму такої заборгованості", – йдеться в судовому рішенні.

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром "Єнакіївський металургійний завод" є Рінат Ахметов, а власником великої частки підприємства – Вадим Новинський.

Виробничі потужності підприємства знаходяться на окупованій частині Донбасу. Група "Метінвест" втратила контроль над активами і майном заводу в березні 2017 року.

"Єнакіївський металургійний завод" знаходиться в процедурі банкрутства. Таке рішення ухвалив Господарський суд Донецької області 1 липня 2019 року.