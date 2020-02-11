Вітренко пропонує розділити премію між усіма українцями і заявив про порушення закону

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до голови правління компанії Андрія Коболєва із заявою щодо невиконання "Нафтогазом" трудових контрактів та порушення трудового законодавства.

Копію заяви Вітренко опублікував у Facebook.

У заяві йдеться, що "Нафтогаз" "був зобов’язаний виплатити 50% премії ще 30 грудня 2019 року, але це й досі не було зроблено".

Виконавчий директор "Нафтогазу" підкреслює, що за затримку виплати зарплати передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

"Дана затримка виплати заробітної плати наносить мені значних збитків, оскільки ці кошти могли бути розміщені мною на депозиті в банку і я міг би отримувати відсотки на цю суму.

При цьому роботодавець отримує неправомірну вигоду через затримку виплати заробітної плати, оскільки роботодавець використав ці кошти для отримання процентного доходу на фінансовому ринку України", - йдеться у заяві.

Вітренко наголошує, що зробив найбільший внесок у те, що "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу та підписав новий контракт на транзит газу з гарантованими доходами на 7,2 млрд доларів.

"Я ініціював Стокгольмський арбітраж за контрактом на транзит газу, при цьому зовнішні юристи та експерти спочатку навіть не бачили для цього можливості. Я формально і неформально відповідав за цей арбітраж з боку "Нафтогазу".

Я розробляв ключові економічні аргументи та їхнє обґрунтування. Я був офіційним представником "Нафтогазу" в арбітражі, а також свідком", - заявив він.

"Ми отримали 2,9 млрд дол і контракт на 7,2 млрд дол завдяки тому, що ми відносно вигідно "продали товар", і цим "товаром" було право вимоги за рішенням минулого арбітражу і позовні вимоги в новому арбітражі.

Цей "товар" придумали і створили я і моя команда. Без цього, скоріш за все, ми би не отримали цих грошей взагалі, або Україні би довелося торгувати власною незалежністю", - йдеться у заяві.

Вітренко нагадав, що рішення про розмір премії ухвалили більш ніж півтора роки тому.

"Розмір премії чорним по білому записаний у моєму Трудовому договорі з "Нафтогазом", що робить це рішення остаточним і обов’язковим до виконання з боку компанії.

Рішення про розмір моєї премії було ухвалене органами компанії, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів", - підкреслив він.

Виконавчий директор "Нафтогазу" зазначив, що ні у "Нафтогазу", ні в Кабміну немає права переглянути розмір премії, не порушивши трудовий договір.

"Для мене отримання премій - це не питання грошей чи марнославства, а передусім питання суспільної справедливості. Для мене принципово важливо, аби суспільство розуміло, хто приніс які результати для країни, і за рахунок чого ці досягнення стали можливими. Саме через призму суспільної справедливості й розглядаю свою премію", - йдеться у заяві.

Вітренко підкреслив, що у середині січня запропонував політичному керівництву віддати премію безпосередньо українцям, "заради яких досягав я таких екстраординарних результатів".

"На жаль, я й досі не отримав відповідь політичного керівництва країни на цю мою пропозицію. При цьому я вчора почув про плани, які передбачають, що цими коштами будуть розпоряджатися політики та чиновники", - йдеться у заяві.

Вітренко попросив Коболєва "невідкладно вчинити всі необхідні дії" для виконання "Нафтогазом" своїх обов'язків за трудовим договором.

"Інакше мені доведеться, починаючи з 11.02.20, звертатися до компетентних органів щодо захисту моїх законних інтересів та притягнення винних у порушенні законодавства до відповідальності за такі порушення", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.

17 січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд звернувся до кожної наглядової ради держпідприємств із проханням утриматися від виплат великих премій.

Уряд веде переговори із наглядовими радами, щоб вирішити питання премій за уже підписаними контрактами.

Економічна правда