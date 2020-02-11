Гральний бізнес віддають під контроль людині "від Офісу Зеленського" – ЗМІ

Борис Баум

В Офісі президента підтвердили, що новий орган контролю за всім гральним ринком України може без конкурсу очолити бізнесмен Борис Баум.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Баум – громадянин Латвії, який до та після війни працював з російсько-українською групою VS Energy (Олександр Бабаков, Михайло Спектор та ін.). Зокрема Баум входив у наглядову раду Нікопольського заводу феросплавів, де VS Energy стала партнером Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука. Мав кіпрську фірму, яку пов’язували з російською лотереєю, але називав її неактивною.

Баум з’явився на Банковій після перемоги Володимира Зеленського. Тоді в ОП, ще до обрання нової Верховної Ради, створили робочу групу з розробки закону про легалізацію азартного ринку. Попри те, що Баум – не співробітник ОП, він представляється представником Офісу Зеленського.

Зараз він виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком та депутатами, які доопрацьовують законопроєкт про його легалізацію. Баум регулярно зустрічається з менеджментом азартних закладів і їздить на Банкову розповідати про перемовини щодо законопроєкту.

Баума привів на Банкову нинішній глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. Тому що вони кілька років були сусідами, і Баум начебто "мав досвід управління казино" (імовірно, ідеться про казино в готелі "Прем’єр Палас", яким володіє VS Energy, де Баум працював помічником співвласника Михайла Спектора). Яким саме казино управляв Баум, Арахамія не пригадав.

В ОП підтвердили, що хотіли б бачити Бориса Баума на чолі нового держоргану – Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор.

"Принаймні, у нас є до нього довіра. Моя думка, що це нормальна кандидатура," – каже Кирило Тимошенко, заступник керівника ОП, який, як виявилось, курує напрям реформи грального ринку.

Конкурсу на обрання голови і членів Комісії в законопроєкті, проголосованому у першому читанні, не передбачено.

Пропонується, що Комісію з азарту без конкурсу обере парламентський комітет з фінансів та податкової політики (який працює над законопроєктом) і затвердить Кабмін.

Хоча антикорупційний комітет парламенту вже двічі направляв свої зауваження, акцентуючи саме на необхідності провести конкурс, депутати прийняли за основу версію з непрозорим механізмом обрання керівництва комісії.

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