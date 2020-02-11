Милованов: У 2020 році Україна стане світовим лідером за зростанням виробництва курятини
Аналітики прогнозують, що темп зростання виробництва м’яса птиці зросте на 8,61%, (кількість продукції - 1,45 млн т) — це зробить Україну лідером за зростанням виробництва курятини у 2020 році.
Про це повідомив міністр економрозвитку Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.
"Є чим пишатись.
У 2020-му році Україна стане світовим лідером за темпом зростання виробництва курятини..
….Україна традиційно у ТОПі країн-експортерів продукції АПК: ми є найбільшим експортером олії, займаємо другу позицію у світі по експорту ячменя, четверте - по кукурудзі.
Входимо у десятку по пшениці, вершковому маслу, насінню олійних. По мясу птиці - займаємо сьоме місце",
Милованов заявив, що докладніше про стан експорту в АПК та динаміці розвитку сектору незабаром говоритиме під час звіту на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.
Нагадуємо:
У грудні 2019-го Верховна Рада ратифікувала зміни до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом щодо збільшення безмитних квот на експорт м'яса птиці до ЄС із наступного року з 20 до 70 тисяч тонн.
На підприємстві "Хутір" у Немирівському районі Вінницької області 18 січня зафіксували загибель птиці від пташиного грипу.
23 cічня, нехтуючи попередніми домовленностями, Європейська Комісія тимчасово призупинила ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці у зв’язку з фіксацією пташиного грипу,
За оперативними даними станом на 23.01.20 всі наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена. Розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт, ведеться епізоотичне розслідування.
За попередніми даними ймовірною причиною занесення збуднику грипу в господарства були дикі та синантропні птахи.
Раніше торговий представник України Тарас Качка заявляв, що Україна призупинила сертифікацію з потужності експортера в 30 км зоні, і ЄС не заборонить імпорт української курятини.
Слідом за ЕС імпорт української курятини заборонили в Білорусі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua