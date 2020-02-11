УЗ оголосила конкурс на посаду голови правління

Наглядова рада "Укрзалізниці" ухвалила рішення про офіційний початок процесу конкурсного відбору на посаду голови правління компанії.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що для допомоги у виконанні цього завдання наглядова рада "Укрзалізниці" залучила провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden.

"Відбір буде здійснюватися шляхом проведення відкритого та незалежного конкурсу, який не залишить жодної можливості для зовнішнього впливу.

Переможця конкурсу обиратимуть за наступними критеріями: високий рівень компетенції, здатність вести "Укрзалізницю" вперед з огляду на існуючі та, що не менш важливо, майбутні виклики, з якими стикатиметься компанія в процесі трансформації у вільного від корупції, конкурентного за затратами, ефективного оператора, керуючись принципами колегіальності і співпраці з дотриманням найкращих принципів і практик корпоративного управління", - заявив голова наглядової ради Шевкі Аджунер.

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Нагадаємо:

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.

Повідомлялося, що заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачала його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури. У випадку відхилення цієї заяви компенсація за звільнення Кравцова наглядовою радою повинна була дорівнювати його річній зарплаті. За даними ЕП, зарплата голови УЗ 2018 року становила майже 10 млн гривень, минулого року ця цифра становила понад 9 млн гривень.

Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".

10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління.

30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Економічна правда