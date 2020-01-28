Новини 28 січня: ціна на газ, дефіцит держбюджету, середня зарплата, УЗ

Про ціну на газ. Кабінет міністрів прив'язав ціну продажу "Нафтогазом України" природного газу населенню і теплокомуненерго до котирувань на нідерландському хабі TTF.

У січні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" постачає газ в рамках ПСО, становитиме 4,65 гривень за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на його доставку).

Про дефіцит держбюджету. Держбюджет України-2019 зведений з дефіцитом 78,05 млрд грн при встановленій у держбюджеті стелі 91,13 млрд грн.

Про середню зарплату. Середня номінальна зарплата штатних працівників у грудні 2019 року у порівнянні з листопадом збільшилась на 14,8%, а у річному вимірі (до грудня 2018 року) - зросла на 16%, склавши 12 264 гривні.

Про Укрзалізницю. Наглядова рада Укрзалізниці ухвалила рішення про звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова, в.о. голови правління можуть призначити члена наглядової ради Желько Марчека.

Про 500 мільйонів євро допомоги від ЄС. Україна виконала умови для отримання другого траншу макрофінансової підтримки від Європейського Союзу в розмірі 500 мільйонів євро, транш очікується в першому кварталі 2020-го року.

Про облігації. За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив до державного бюджету 6,3 млрд грн, уперше за більш ніж 5 років випустивши 7-річні гривневі облігації.

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Золотовалютні резерви України: чи достатньо коштів у "скарбничці" НБУ

Нинішній рівень міжнародних резервів України в цілому можна вважати достатнім, але не стійким, на межі достатності. А щодо обсягу зовнішньої заборгованості — явно недостатнім.