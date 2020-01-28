Держказначейство уточнило дані щодо дефіциту держбюджету-2019

Держбюджет України-2019 зведений з дефіцитом 78,05 млрд грн при встановленій у держбюджеті стелі 91,13 млрд грн.

Уточненіі дані опублікувала Державна казначейська служба.

Зазначається, що дефіцит за загальним фондом держбюджету становив 68,85 млрд грн за стелі 69,62 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що за оперативними даними Державної казначейської служби загальний дефіцит державного бюджету у 2019 році був меншим за плановий і становив 81,2 мільярда гривень (близько 2% ВВП).

Раніше Мінфін повідомляв, що державний бюджет за 2019 рік зведений з дефіцитом 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.

Економічна правда