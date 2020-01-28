"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення за новою методикою Кабміну

У січні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" постачає газ в рамках ПСО, становитиме 4,65 гривень за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на його доставку).

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Підкреслюється, що це на 25% менше, ніж у січні 2019 року.

"Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 24 січня 2020 року.

Таким чином Україна виконує зобов’язання перед МВФ щодо поетапного переходу до ринку газу з вільним ціноутворенням та конкуренцією за побутового споживача між багатьма постачальниками газу", - йдеться у повідомленні.