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"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення за новою методикою Кабміну

Вівторок, 28 січня 2020, 17:27
 

У січні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" постачає газ в рамках ПСО, становитиме 4,65 гривень за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на його доставку).

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Підкреслюється, що це на 25% менше, ніж у січні 2019 року.

"Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 24 січня 2020 року.

Таким чином Україна виконує зобов’язання перед МВФ щодо поетапного переходу до ринку газу з вільним ціноутворенням та конкуренцією за побутового споживача між багатьма постачальниками газу", - йдеться у повідомленні.

За новою методикою, ціна на поточний місяць визначатиметься згідно з фактичними біржовими торгами, які відбувалися з 1 по 22 число цього місяця.

"Нафтогаз" публікуватиме ціну на поточний місяць протягом кількох робочих днів після 22 числа.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року ціна на газ для українців (без ПДВ та витрат на його доставку) становила 4,27 гривні за кубометр.

Кабінет міністрів прив'язав ціну продажу "Нафтогазом України" природного газу населенню і теплокомуненерго до котирувань на нідерландському хабі TTF.

З 1 січня 2020 року діє дві ціни на газ ПСО: гарантована (квартальна) та місячна.

Гарантована ціна ПСО зафіксована на рівні 6,91 грн за куб. м (з ПДВ і вартістю доставки і торгової націнки). Ця ціна діє автоматично до кінця квітня.

У січні 2020 року місячна ціна збігається з гарантованою, і становить ті ж 6,91 грн / м³.

З 1 січня 2020 року ціна на газ для населення повинна була стати стати ринковою. Така умова прописана в меморандумі про співпрацю України з МВФ.

До цього "Нафтогаз" постачав населенню паливо за зниженою ціною на умовах так званих спеціальних зобов'язань.

Для визначення ціни на газ за спеціальними зобов'язаннями "Нафтогаз" аналізував чотири показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономіки щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, ціну за урядовою постановою №867, яка встановлює ціну 8,55 грн за куб м.

Економічна правда

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