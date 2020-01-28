Україна отримає 500 мільйонів євро допомоги від ЄС в найближчі місяці — Гончарук
Україна виконала умови для отримання другого траншу макрофінансової підтримки від Європейського Союзу в розмірі 500 мільйонів євро, транш очікується в першому кварталі 2020-го року.
Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на спільному прес-брифінгу з виконавчим віце-президентом Європейської Комісії за напрямом "Економіка, що працює для людей" Валдісом Домбровскісом.
"ЄС підтвердив, що Україна виконала всі умови, для отримання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро, що також сприятиме макроекономічній стабільності України.
...Ми очікуємо, що цей транш може бути отриманий в першому кварталі цього року, найближчі тижні, місяці", - резюмує Гончарук.
Віцепрезидент ЄК зазначив, що комісія готова виділити транш, але для цього Україна повинна виконати умови співпраці з МВФ.
"Ми вітаємо угоду, якої Україна досягла з МВФ на початку грудня щодо нової трирічної програми в рамках механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facilyty). Ми очікуємо на виконання Україною ключових попередніх дій, погоджених з МВФ.
Зі свого боку ми вже запустили відповідні процедури, щоб виплата (другого траншу. – ред.) відбулася, щойно Україна виконає умови програми МВФ", - зазначив Домбровскіс.
Нагадуємо:
Європейська рада у червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 млрд євро.
У грудні 2018-го Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.
Щоб отримати другий транш макрофінансової допомоги, Україні необхідно було ухвалити законодавство про фінансовий моніторинг, а щоб почати вибірку коштів, країні потрібно було перебувати в програмі МВФ.
Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на $5,5 мільярда на три роки.
У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.
"Ми погодилися з президентом, що економічний успіх України залежить від дотримання законності в країні, скорочення впливу інтересів певних осіб, захисту тих досягнень, які були отримані після очистки банківського сектора України і повернення коштів платників податків, витрачених внаслідок банкрутства банків", - заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.
Економічна правда
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