У річному вимірі середня зарплата зросла на 16% – Держстат

Середня номінальна зарплата штатних працівників у грудні 2019 року у порівнянні з листопадом збільшилась на 14,8%, а у річному вимірі (до грудня 2018 року) - зросла на 16%, склавши 12 264 гривні.

Про це повідомляє Держстат.

Найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у грудні 2019 року у порівнянні з груднем 2018 року спостерігалось у Миколаївській (на 25,9%), Рівненській (на 20,9%), Хмельницькій (на 20,8%), Київській (на 29%), Дніпропетровській (на 18,6%), Запорізькій (на 17,4%), Луганській (на 16,8%), Донецькій (на 16,6%), Волинській (на 16,5% ), Тернопільській (на 16,2%), Одеській (на 16,1%) та Черкаській (на 16%) областях.

Найвищий рівень зарплат в грудні зафіксували Києві - 18 869 грн, найнижчий - у Чернігівській області - 8 851 грн.

Водночас середня заробітна плата працівника в Донецькій області становила 13 177 грн, Луганської області - 10 195 грн (крім тимчасово окупованих територій).

Підкреслюється, що, у порівнянні з груднем 2018 року, у грудні 2019 року заробітна плата найбільше зросла в сфері інформації та телекомунікацій (на 26,5%), фінансової і страхової діяльності (на 22,7%), діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (на 22,5%).

Нагадаємо:

У листопаді 2019 року середня номінальна зарплата зменшилась на 0,4% та становила 10 679 грн, але зросла на 16,6% у річному вимірі.

Економічна правда