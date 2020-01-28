Наглядова рада УЗ ухвалила рішення про звільнення Кравцова — джерело

Наглядова рада Укрзалізниці ухвалила рішення про звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова, в.о. голови правління можуть призначити члена наглядової ради Желько Марчека.

Про це ЕП повідомило джерело у Кабміні.

За його словами, в Кабмін надійшли документи на звільнення Кравцова.

Нагадаємо:

27 січня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" розгляне питання звільнення глави компанії Євгена Кравцова упродовж декількох тижнів.

Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".

10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.

3 грудня 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова "на наступному тижні".

Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".

30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Микола Топалов, ЕП