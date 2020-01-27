Всі розділи
Укр / Рус

Новини 27 січня: будівництво доріг, українські єврооблігації та вілла Ахметова

Понеділок, 27 січня 2020, 21:00
 

Про будівництво доріг. Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році планують збудувати рекордну кількість доріг - мінімум 4 тисячі кілометрів.

Про випуск українських єврооблігації. Україна 27 січня провела розрахунки за єврооблігаціями на суму 1,25 мільярда євро з дохідністю 4,375% і погашенням у 2030 році, єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

Про віллу Ахметова. Компанія SCM Holdings Limited Ріната Ахметова оголосила про купівлю вілли Les Cedres (Франція) у виробника алкоголю Campari Group.

Про Укрзалізницю та Лещенка. Наглядова рада Укрзалізниці прийняла рішення утворити комітет з питань комплаєнсу та антикорупції, його очолив Сергій Лещенко.

Про Приватбанк та Коломойського. Працівники Ні копольского феросплавного заводу 27 січня перекрили усі під'їзди до центрального офісу Приватбанку у Дніпрі.

Ви хочете дізнатися більше? 

Нові податкові правила: що "Зе!Рада" проголосувала і чому бізнес вважає це "терором"

Депутати ухвалили скандальний закон про вдосконалення адміністрування податків — №1210. Що в ньому не влаштовує підприємців?

Наздогнати й перегнати Новака та Омеляна. Скільки доріг побудують у 2020 році

Кабмін Гончарука підхоплює естафету попереднього уряду й обіцяє прискорити будівництво та ремонт автомобільних шляхів. Чи є на це гроші і куди вони підуть?

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ахметов євро будівництво інфраструктура

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Компанія Ахметова за 200 мільйонів євро купила "найдорожчу віллу світу" 27 січня 2020, 17:40
У Ахметова відреагували на розслідування про інтерес Конгресу до його бізнесу в США 25 січня 2020, 10:00
Перевірка Держпраці оминула одне із приміщень заводу Ахметова, де пізніше стався вибух 24 січня 2020, 11:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!