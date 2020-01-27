Новини 27 січня: будівництво доріг, українські єврооблігації та вілла Ахметова
Про будівництво доріг. Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році планують збудувати рекордну кількість доріг - мінімум 4 тисячі кілометрів.
Про випуск українських єврооблігації. Україна 27 січня провела розрахунки за єврооблігаціями на суму 1,25 мільярда євро з дохідністю 4,375% і погашенням у 2030 році, єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.
Про віллу Ахметова. Компанія SCM Holdings Limited Ріната Ахметова оголосила про купівлю вілли Les Cedres (Франція) у виробника алкоголю Campari Group.
Про Укрзалізницю та Лещенка. Наглядова рада Укрзалізниці прийняла рішення утворити комітет з питань комплаєнсу та антикорупції, його очолив Сергій Лещенко.
Про Приватбанк та Коломойського. Працівники Ні копольского феросплавного заводу 27 січня перекрили усі під'їзди до центрального офісу Приватбанку у Дніпрі.
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Кабмін Гончарука підхоплює естафету попереднього уряду й обіцяє прискорити будівництво та ремонт автомобільних шляхів. Чи є на це гроші і куди вони підуть?
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