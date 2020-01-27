Лещенко очолив антикорупційний комітет наглядової ради УЗ

Наглядова рада Укрзалізниці прийняла рішення утворити комітет з питань комплаєнсу та антикорупції, його очолив Сергій Лещенко.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що таке рішення ухвалили на засіданні Наглядової ради 23 січня.

Членами комітету, окрім Лещенка, будуть Адомас Аудіцкас та Андерс Ослунд.

"Комітет наглядатиме за тим, яких зусиль докладає компанія для навчання керівництва і працівників етичній поведінці при веденні діяльності і яких – для посилення боротьби з корупцією", - йдеться у повідомленні.

"Зі створенням цього спеціалізованого комітету, який в своєму роді є першим поміж державних підприємств, ми підкреслюємо, що протидія корупції і комплаєнс є першочерговими завданнями для Наглядової ради Укрзалізниці".

"Це дасть нам можливість системно слідкувати як компанія працює в цьому напрямку, а також прискорити вкрай необхідні покращення у цьому питанні", - заявив голова Наглядової ради УЗ Шевкі Аджунер.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 18 грудня 2019 року призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця".

Економічна правда