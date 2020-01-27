Приватбанк поскаржився у поліцію на пікетників від заводу Коломойського

Фото: прес-служба Приватбанку

Працівники Нкопольского феросплавного заводу 27 січня перекрили усі під'їзди до центрального офісу Приватбанку у Дніпрі.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"27 січня зранку пікетники незаконно та в зухвалій формі перекрили за допомогою підручних засобів всі під'їзди до центрального офісу,що унеможливлює роботу інкасаторських служб, а також роботу аварійних бригад та швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

У банку розцінюють цей інцидент як спробу тиску на банк та називають пікет "навмисною тактикою учасників так званого мирного протесту "працівників" НЗФ".

У Приватбанку додають, що звернулись до правоохоронців та міської влади Дніпра із вимогою забезпечити дотримання законності та правопорядку при проведенні пікетів НЗФ.

У банку нагадали, що з вересня 2019 року "нібито представники" "Нікопольського заводу феросплавів" проводять пікетування будівель головного офісу Приватбанку у Дніпрі та Києві, а з початку нового року розширили діяльність на декілька нових локацій найбільших відділень банку у центральних районах Дніпра.

Нагадаємо:

У січні Приватбанк подав апеляцію на рішення Господарського суду Києва про стягнення 22 млн грн на користь НЗФ.

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського проти Приватбанку та стягнув з банку 21,85 млн гривень боргу за кредитом рефінансування.

Економічна правда