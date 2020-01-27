В Україні у 2020 році планують збудувати рекордну кількість доріг – Гончарук

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році планують збудувати рекордну кількість доріг - мінімум 4 тисячі кілометрів.

Про це голова уряду заявив на презентації планів роботи Укравтодору "Дороги UA 2020".

"Звичайно, Україні потрібні хороші дороги. Без хороших доріг не буде економічного зростання, економічного прориву, це неможливо просто тому, що логістика вирішує у сучасному світі... Дороги - це і робочі місця, і податки. Тому в цьому році ми поставили собі за мету збудувати рекордну кількість доріг - мінімум 4 тисячі кілометрів. Мова не про ямковий ремонт, мова про або нове будівництво, або про реконструкцію.

Тобто, на виході нам потрібно 4 тисячі якісних хороших доріг", - підкреслив він.

"Особисто я вважаю флагманським проектом на цей рік дорогу Решетилівка - Дніпро, де ми маємо досягнути максимальної швидкості, щоб з'єднати першокласною дорогою Київ з Дніпром, а потім з Маріуполем - тобто, фактично до Маріуполя має бути хороша дорога, по якій можна швидко дістатися", - додав прем'єр.

Економічна правда