Україна завершила випуск 10-річних єврооблігацій

Україна 27 січня провела розрахунки за єврооблігаціями на суму 1,25 мільярда євро з дохідністю 4,375% і погашенням у 2030 році, єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"10-річні єврооблігації в основному були розміщені серед фондів, що управляють активами (85%), хедж фондів (7%) та пенсійних і страхових фондів (6%), тоді як частка банків склала 2%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інвестори зі Сполученого Королівства, США та країн ЄС купили більшу частину випуску при первинному розміщенні, їх частки становили 42%, 34% та 19% відповідно. Інвестори з Азії та країн Близького Сходу купили 5% випуску.

"Кошти від розміщення нових єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету", - додали в Мінфіні.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.

Востаннє Україна випускала євробонди у червні 2019 року, тоді держава здійснила випуск 1 мільярда євро з прибутковістю 6,75%. Це був перший за останні 14 років випуск українських державних облігацій в євро.

Економічна правда