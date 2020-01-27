Наздогнати й перегнати Новака та Омеляна. Скільки доріг побудують у 2020 році

Кабмін Гончарука підхоплює естафету попереднього уряду й обіцяє прискорити будівництво та ремонт автомобільних шляхів. Чи є на це гроші і куди вони підуть?

У 1956 році президент США Дуайт Ейзенхауер визначив пріоритетом державної політики будівництво Федеральної системи швидкісних магістралей. Крім того, що магістралі змінили обличчя Америки, програма стала потужним поштовхом для економіки США.

У своїх спогадах Ейзенхауер писав: "Вплив цього проєкту на американську економіку настільки великий, що не піддається обчисленню". Згідно з дослідженнями, мережа доріг Interstate, у яку вклали 129 млрд доларів, дала країні понад 2,1 трлн доларів вигоди за рахунок підвищення ефективності виробництва, зниження роздрібних цін і зменшення аварійності.

В Україні будівництво та реконструкція доріг була фішкою уряду Володимира Гройсмана. Інвестиції у дорожню інфраструктуру були вимушеними – 97% доріг потребували ремонту, з них 30% – капітального.

Кошти, які були передбачені в державних бюджетах на будівництво та реконструкцію доріг, зростали щорічно впродовж останніх років. А в 2018 році почав працювати Дорожній фонд – цільовий фонд у складі спеціального фонду Державного бюджету, який акумулює кошти на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення.

Дорожній фонд у 2019 році становив 50,4 млрд грн. Разом з іншими надходженнями на дороги минулого року було виділено 55,6 млрд грн. Це на 17,5 млрд грн або в 1,5 рази більше, ніж у 2018 році.

Важливість "транспортних артерій" усвідомлюють і в новому уряді.

"Звичайно, Україні потрібні хороші дороги. Без хороших доріг не буде економічного зростання, економічного прориву, це неможливо просто тому, що логістика "вирішує" у сучасному світі... Дороги – це і робочі місця, і податки. Мова не про ямковий ремонт, мова про або нове будівництво, або про реконструкцію", – заявив прем’єр–міністр Олексій Гончарук на конференції "Дороги UA 2020", де Мінінфраструктури та "Укравтодор" презентували свою візію.

Що дісталося від "попередників"

Попри активну роботу у напрямку будівництва та реконструкції доріг у 2016–2019 роках, швидко виправити існуючу в Україні ситуації неможливо. Очільник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков жаліється, що 95% доріг перебувають у незадовільному стані.

"Відбувається інтенсивна руйнація дорожнього полотна за рахунок того, що річковий транспорт не працює ефективно, а залізниця має обмежені перевізні можливості. При цьому експорт зерна збільшується щороку високими темпами", – заявив очільник "Укравтодору" на презентації.

"Мета на 2020 рік – "зшити" країну. У нас є окремі регіони–острови, до яких не можна дістатися нормальною дорогою", – каже Кубраков.

Він наводить у приклад трасу Маріуполь–Запоріжжя, яка стала першим місцем Олексія Гончарука для перерізання червоної стрічки.

"Після добудови дороги Запоріжжя – Маріуполь у прифронтове місто почав заходити системний бізнес. Це проста відповідь на питання, чи потрібно будувати дороги", – заявив головний "укравтодорівець".

Loading...

Фінансування

В уряді анонсують "наймасштабніше будівництво доріг за всі часи незалежності". Кошти на ремонтні та будівельні роботи надходитимуть з трьох джерел: Дорожній фонд, фінансування під державні гарантії та загальний фонд бюджету.

При цьому, в "Укравтодору" є три сценарії розвитку подій на цей рік:

Перший сценарій – фінансування винятково за рахунок Дорожнього фонду. Ця сума становить близько 30 млрд грн на дороги загальнодержавного значення. За цього сценарію буде побудовано 1345 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.

Зазначимо, що перед голосуванням за проєкт державного бюджету народні депутати забрали 8 мільярдів гривень доходів від акцизного податку з Дорожнього фонду та залишили ці кошти місцевим громадам.

Другий сценарій – Дорожній фонд + кошти від випуску єврооблігацій. Вірогідність цього сценарії – понад 50%, заявив зі сцени керівник "Укравтодору". За його словами, залученню коштів сприятиме прийняте Верховною Радою законодавство та сприятлива ситуація на зовнішніх ринках. До 30 млрд грн з Дорожнього фонду може додатися ще 20 млрд за рахунок залучення фінансування.

За такого сценарію буде відремонтовано та побудовано загалом 5000 км доріг.

Законопроєкти №2660 і №2661 були прийняті за основу та в цілому Верховною радою 16 січня. Прийняті закони допоможуть залучити додатково близько 20 млрд грн на ремонт доріг за рахунок залучення коштів шляхом випуску єврооблігацій.

Третій сценарій – Дорожній фонд + євробонди + фінансування із загального бюджету. За цього оптимістичного сценарію на відновлення українських доріг планується залучити 85 мільярдів гривень загалом. Цих коштів вистачить на ремонт 4000 км доріг державного значення і 2500 км місцевих доріг.

"Масштабне будівництво відбуватиметься у кожному регіоні. У 2020 році не буде області, де буде великого будівництва. Це буде рекордний рік за обсягами фінансування робіт", – зазначив насамкінець Кубраков.

Пріоритетні дороги

"Пріоритетне будівництво – дорога Дніпро – Решетилівка. Мова йде про наймасштабніші роботи у двох областях – Полтавській та Дніпропетровській. На території Полтавської області дорога буде повністю бетонною, Дніпропетровської – асфальтобетонна", – заявив голова "Укравтодору" Кубраков.

На слайді презентації, представленій Кубраковим, визначені такі ділянки доріг, що будуть відремонтовані цього року.

М–01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, 12 км; М–03 Київ – Харків – Довжанський, 98 км; М–04 Будівництво південного обходу м. Дніпро, 7,1 км; М–04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, 44 км; М–06 Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на км 21+767 дороги Київ – Чоп, 422 погонних метра; М–12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінниця), 278,1 км; М–14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 49 км. М18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, 90,4 км.

Крім того, найбільше дорожнього покриття хочуть відновити на таких дорогах.

М19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (Доманове – Ковель), 233,4 км; М–21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк (Новоайдар – Щастя – КПВВ "Станиця Луганська"), 172,5 км; М–21 Виступовичі – Житомир – Могилів–Подільський, 172,5 км; Н–01 Київ – Знам’янка, 74 км; Н–09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано–Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів, 91,3 км; Н–11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг), 129,8 км; Н–13 Львів – Самбір – Ужгород, 143,6 км; Н–16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань (Тальне – Звенигородка), 180,4 км; Н–23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, 99,5 км; Н–30 Василівка – Бердянськ, 123 км; Н–31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, 146,8 км; Р–24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам'янець–Подільський, 116,8 км.

Окремий пріоритет у будівництві мостів. Йдеться про Запорізький міст, де ,словами Кубракова, вже відбувається тендер на етапі кваліфікації. У Миколаєві існуючий міст "Укравтодор" забере на свій баланс у міської адміністрації.

"Також у Миколаєві вже понад 10 років існує проєкт японської компанії JICA щодо будівництва нового моста. Сподіваюся на прорив у цьому питанні. Наскільки мені відомо, японська сторона підготувала проєкт кредитної угоди", – заявив очільник "Укравтодору".

"Складна ситуація з мостовим переходом у Кременчуці. Він також не на балансі Укравтодору. За 30 км від нього проєктується новий міст. Але ми детально вивчаємо, що можна зробити з існуючим. Не можна залишати місто один на один із аварійним мостовим переходом", – додав він.

Окремо на заході розповіли про швидкісні дороги. За словами Кубракова, мета на цей рік – добудувати дорогу "Київ – Харків", яка з 2002 року вже встигла отримати статус довгобуду.

Безпека, контроль якості, IT

В "Укравтодорі" кажуть, що підвищенню безпеки руху сприятиме закон "Про аудит безпеки автомобільних доріг". Всі дороги цього року будуватимуться за новими стандартами: будуть запроєктовані кільцеві розв’язки, впроваджені безпечні повороти.

Буде впроваджена незалежна оцінка та контроль якості.

"ЄБРР та Світовий банк завжди наймають незалежного консультанта, який здійснює технічний нагляд на всіх етапах будівництва. Ми впроваджуємо те саме при будівництві доріг за бюджетні кошти. Буде працювати незалежний технагляд. Ці компанії матимуть юридичну відповідальність і їх спеціалісти будуть повністю супроводжувати проєкти будівництва", – заявив Кубраков.

Що стосується антикорупційної та кадрової політики, то Кубраков запевнив, що 70% керівного складу в регіональних підрозділах Служби автомобільних доріг України вже оновили.

Декілька слів про розвиток інформаційних систем та оптимізацію закупівельного процесу.

"Ми напрацювали типові методичні рекомендації до тендерного процесу. Буде запроваджено типові кваліфікаційні вимоги до підрядників – вони будуть однакові у всіх регіонах. Ніхто не зможе їх виписати під конкретну організацію. Типова тендерна документація також буде типовою, в залежності від видів робіт. Не можна буде прописати у тендері "унікальну" машину або кар’єр у радіусі 20 кілометрів", – заявив очільник Держагентства автомобільних доріг.

"Для чого це робиться? Для того, щоб у нас з’явилася конкуренція" , – додав він.

Керівник Держагенства повідомив, що відомство співпрацює з компанією "Київстар" щодо великих даних. "Big data допомагає розуміти нам розмір трафіку та пасажиропотоку на певних ділянках доріг. Наразі ми працюємо з даними за 2017–2018 роки, їх необхідно оновити" – розповів він.

"На всіх проєктах, що будуватимуться цього року, ми на рівні проєктної документації запроваджуємо обов’язкове встановлення системи Weight in motion (Система зважування у русі - ред). Немає сенсу будувати дорогу, якщо вона впродовж двох років буде знищена вантажівками, які їдуть в порт", – заявив Кубраков.