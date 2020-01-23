Новини 23 січня: альянс української та німецької залізниць, відставка Коболєва, обшуки у "Фаворит спорт"

Про альянс української та німецької залізниць. Уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ "Укрзалізниця". Втім, німці кажуть лише про консультування.

Про електронний перепис. В Україні без урахування окупованих територій та громадян, які живуть за кордоном, станом на 1 грудня 2019 року живе 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

Про відставку Коболєва. Контракт голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Продовження контракту знаходиться у компетенції наглядової ради НАК.

Про велику кільцеву навколо Києва. Київська обласна державна адміністрація почала роботу над пошуком шляхів реалізації проєкту Великої кільцевої автомобільної дороги.

Про обшуки у "Фаворит спорт". Київська місцева прокуратура провела обшуки у офісних приміщеннях "Фаворит спорт" та за місцем мешкання працівників.

Про спрощення податкової системи. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд навесні планує серйозні зміни в податкове законодавство, аби зробити його більш справедливим.

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В Україну "зайшло" рослинне м'ясо: як воно імітує яловичину і що про це треба знати

В Україні з'явилося в продажу рослинне м'ясо американського стартапу Beyond Meat, яке за смаком не відрізняється від справжньої яловичини. Що це за продукт і чому він в десять разів дорожчий за яловичину. (рос)