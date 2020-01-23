Всі розділи
Укр / Рус

Коболєв прокоментував свою можливу відставку

Четвер, 23 січня 2020, 09:35
 

Контракт голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Продовження контракту знаходиться у компетенції наглядової ради НАК.

Про це заявив сам Коболєв в коментарі журналісту УП.

"У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений", – заявив Коболєв.

Він додав, що ймовірність продовження контракту – це питання до наглядової ради.

При цьому Коболєв не став коментувати свій ймовірний конфлікт із комерційним директором НАКу Юрієм Вітренком.

Голова "Нафтогазу" також не став коментувати питання про "співбесіди" у Офісі президента з приводу можливого призначення на посаду прем’єр-міністра України.

Нагадуємо:

20 січня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії.

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв

Роман Кравець, для ЕП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Коболєв Нафтогаз Зеленський

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Топ–менеджери "Нафтогазу" отримають премію в 700 мільйонів 13 січня 2020, 20:52
Офіційно: Від "Нафтогазу" відділили газотранспортну систему 1 січня 2020, 17:50
Нафтогаз не веде переговори про прямі поставки газу з РФ – Коболєв 31 грудня 2019, 17:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!