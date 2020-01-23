Коболєв прокоментував свою можливу відставку

Контракт голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується у березні 2020 року. Продовження контракту знаходиться у компетенції наглядової ради НАК.

Про це заявив сам Коболєв в коментарі журналісту УП.

"У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений", – заявив Коболєв.

Він додав, що ймовірність продовження контракту – це питання до наглядової ради.

При цьому Коболєв не став коментувати свій ймовірний конфлікт із комерційним директором НАКу Юрієм Вітренком.

Коболєв про те, коли може піти з Нафтогазу #Davos2020 pic.twitter.com/oiraHhWJBw — Roman Kravets (@RomanKravets) January 23, 2020

Голова "Нафтогазу" також не став коментувати питання про "співбесіди" у Офісі президента з приводу можливого призначення на посаду прем’єр-міністра України.

Нагадуємо:

20 січня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії.

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

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Роман Кравець, для ЕП