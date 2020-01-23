УЗ віддадуть в управління німецькому Deutsche Bahn на 10 років — Гончарук
Уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ "Укрзалізниця",
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на "Українському сніданку" в Давосі у четвер вранці.
"Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - сказав Гончарук .
Він додав, що влада України пов'язують з цим рішенням не тільки очікування про розвиток "Укрзалізниці".
"Це екосистемному рішення, яке повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів", - сказав прем'єр.
Гончарук додав, що, незважаючи на те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, "політичне рішення щодо цього вже прийнято і це вже величезний крок".
Нагадаємо:
Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".
Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.
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Економічна правда
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