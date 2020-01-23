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У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть УЗ, а не управлятимуть нею

Четвер, 23 січня 2020, 13:57
 

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn має намір надавати консультативні послуги Укрзалізниці, а не управляти нею.

Про це заявила представник прес-служби Deutsche Bahn Керстін Екштайн у відповідь на запит ТАСС.

"Інженерно-консалтингова компанія DB Engineering&Consulting, яка входить в Deutsche Bahn і займається проєктами в сферах інфраструктури, мобільності і транспорту, буде підтримувати і консультувати "Українську залізницю" з підприємницьких і технічних питань.

Попередня угода була досягнута вчора в Давосі. На початку лютого 2020 року меморандум про наміри підпишуть в Києві представник правління DB з питань інфраструктури Рональд Пофалла і представники українського уряду", - зазначила вона.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи йде також мова про "управління" залізницями, Екштайн сказала: "Мова йде про консалтинг".

Також у Deutsche Bahn заявили DW, що консультуватимуть УЗ, а не управлятимуть нею.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ "Укрзалізниця".

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Читайте також: "Укрзалізниця" переходить під контроль німецької Deutsche Bahn?

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Укрзалізниця Німеччина

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