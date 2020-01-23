Прокуратура підтвердила обшуки у "Фаворит спорт" 

Київська місцева прокуратура провела обшуки у офісних приміщеннях "Фаворит спорт" та за місцем мешкання працівників.

Про це повідомляє прес-служба правоохоронців.

Розслідування встановило, що група осіб, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконну букмекерську діяльність., що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Також прокуратура повідомляє, що через веб-сайти "favbet.com" та "favorit.com.ua" надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.

Під час обшуків вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів.

Нагадуємо:

22 січня ЗМІ повідомляли, що в офісах та будинках співробітників беттінговой компанії Фаворит Спорт проходять обшуки.



Згодом сама компанія спростувала ці заяви, звинувачивши російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" в інформаційній атаці.

20 грудня, після провалу голосування за легалізацію азартних ігор в парламенті, Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей", – додав прем'єр-міінстр Олексій Гончарук.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

Для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації.

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