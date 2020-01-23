Гончарук: Навесні ми плануємо змінити податкову систему в бік "зменшення і спрощення"

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд навесні планує серйозні зміни в податкове законодавство, аби зробити його більш справедливим.

Про це він заявив під час Українського сніданку в Давосі.

"Ми маємо дуже амбітного президента і команду, яка вимагає зміни прямо зараз. І тому всі можливі реформи ми починаємо майже одночасно.

Звичайно нам потрібно переглянути систему оподаткування, ми це розуміємо, нам потрібно її спростити, зробити більше справедливою.

На весну ми плануємо серйозні зміни в податкове законодавство в сторону зменшення і спрощення, але поки ще рано про це говорити, архітектуру змін ми презентуємо пізніше", - підкреслив Гончарук.

Також, за словами Гончарука, уряд планує продовжувати валютну лібералізацію.

Нагадуємо, як раніше заявляв голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, найголовніші моменти в реформі – це об'єднання ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору в єдиний податок.

Раніше голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що ставки податку на доходи фізичних осіб потрібно зменшувати і залишати більше грошей громадянам.

Про можливості зниження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) говорила також міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, передумови для цього в 2020 році створить перевиконання державного бюджету.

16 січня Міністерство фінансів анонсувало старт робочої групи по розробці податкової реформи з наступного тижня.