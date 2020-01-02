Вітренко розповів, який тариф на транзит встановлено для Газпрому

Гарантовані доходи від транзиту газу з РФ становитимуть 7,2 мільярда доларів за 5 років, а за тисячу кубометрів наперед заброньованих потужностей "Газпром" заплатить щонайменше 32 долари.

Про це повідомив виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook.

Вітренко наголосив що плата за організацію транзиту є конфіденційною інформацією, проте самі тарифи встановлює Нацрегулятор, і вони є у відкритому доступі.



"Зазначу, що ці тарифи є конкурентними. Нафтогаз лише додає плату за свої послуги (зрозуміло, що ця плата не може бути від’ємною).

Якщо порівнювати з попереднім контрактом на транзит, то важливо усвідомлювати, що пряме порівняння є некоректним через зміну принципів. За старим контрактом Газпром щомісяця платив за об’єм протранспортованого газу, за новим контрактом - за заброньовані потужності на точках входу і виходу.

Як я вже писав, для України новий принцип є більш вигідним", - пише топ-менеджер Нафтогазу.

Вітренко також зазначив, що тариф за потужності, які замовлені наперед на більш короткий термін, зростають більш суттєво.

"Для тих, кому ліньки дивитися за опубліковані Регулятором тарифи, і яких цікавить тільки гарантовані доходи від транзиту, то цю цифру я вже вказав у попередньому дописі: більше 7.2 млрд дол за п’ять років.

Враховуючи загальний обсяг гарантованих потужностей (65 млрд кубометрів на 2020 рік і потім по 40 млрд на наступні 4 роки; тобто 225 млрд кубометрів за 5 років), виходить, що за тисячу кубометрів наперед заброньованих потужностей Газпром заплатить щонайменше 32 дол.

Зауважу, що гарантовані доходи від транзиту значно перевищують (маржинальні) витрати на транзит. Тобто від цього Україна виграє, а не програє.", - підкреслює Вітренко

Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

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Економічна правда







